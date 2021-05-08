Водителей такси будут судить, если они отвезут женщину делать аборт в Техасе

Автор: Сергей Агутин
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Согласно новому закон, принятому в штате Техас, избавляться от плода можно только в первые шесть недель беременности.

Попытки избавиться от плода позже установленного срока являются преступлением. При этом любой, кто сознательно помогает женщине в совершении этого дела, становится соучастником и тоже может пойти под суд.

Речь идет, например, о друге, одолжившем денег на операцию, или враче, посоветовавшем клинику. И даже таксисте, который в клинику доставил, в том случае, если он знал, куда едет.

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07.05.2021 101
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