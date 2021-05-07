Жителя Минска задержали за бело-красную коробку из-под телевизора в окне

Сотрудники белорусской милиции задержали жителя Минска Андрея Пархоменко за коробку от телевизора LG бело-красно-белого цвета.

С некоторых пор сочетание белого и красного цветов в такой последовательности вызывают неоднозначную реакцию в среде властей Белоруссии. Коробка от телевизора LG бело-красно-белого цвета стояла у ныне задержанного на балконе и была видна с улицы.

Мужчину доставили в Ленинский РУВД и составили протокол о нарушении правил проведения митинга или пикетирования (статья 24.23 КоАП Белоруссии). По версии милиции, Пархоменко «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона».