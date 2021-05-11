В Кингисеппе пройдет масштабная экологическая акция

Жителей Ленобласти и Петербурга приглашают принять участие в высадке 10 000 тысяч деревьев в Кингисеппе. Акция будет приурочена к Всероссийскому дню посадки леса.

О масштабной экологической акции в Кингисеппе стало известно во вторник, 11 мая. Ее инициировали общественные организации «ЭКА» и «Мусора.Больше.Нет», а также компания BIOCAD. Главной задачей организаторов мероприятия станет высадка порядка 10 000 деревьев по всему городу.

На данный момент организаторы проводят набор волонтеров. Для участия необходимо пройти регистрацию. На посадке запланирован горячий обед на свежем воздухе.

Участников будут доставлять до места посадки организованно на автобусах. Сбор в 09:00, отправка от м. Московская и м. Ветеранов.