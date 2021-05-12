Автомобилисты, внимание: в Ленобласти начался сезон миграции лосей

Специалисты центра спасения диких животных «Велес» напомнили автомобилистам, что за сбитого лося в пределах знака «Дикие животные» полагается штраф до 80 тысяч рублей.

За сбитого кабана автомобилист будет оштрафован на 30 тысяч рублей, за косулю – на 40 тысяч рублей, за медведя – на 60 тысяч рублей.

По данным специалистов, основная масса ДТП с дикими животными приходится на поздний вечер или ранее утро. Поведение животных сложно прогнозировать, поэтому если вы увидели лося на обочине или проезжей части, лучше остановиться и пропустить его.