Ленобласть представит на ПМЭФ-2021 не менее 20 инвестпроектов – СМИ

Автор: Сергей Агутин
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По данным «ФедералПресс», на ПМЭФ-2021 будут представлены не менее 20 проектов, большая часть которых затронет экспорт.

Это будет, в частности, строительство комплекса переработки этансодержащего газа, свинокомплекса полного цикла, производственных мощностей по выпуску материалов и удобрений.

Также готовятся проекты в пищевой промышленности, добыче, обработке и переработке кварцито-песчанников, реконструкции и модернизации предприятий, среди которых «Охта Парк» и конный центр «Вита СПб».

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