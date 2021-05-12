Ленобласть представит на ПМЭФ-2021 не менее 20 инвестпроектов – СМИ

По данным «ФедералПресс», на ПМЭФ-2021 будут представлены не менее 20 проектов, большая часть которых затронет экспорт.

Это будет, в частности, строительство комплекса переработки этансодержащего газа, свинокомплекса полного цикла, производственных мощностей по выпуску материалов и удобрений.

Также готовятся проекты в пищевой промышленности, добыче, обработке и переработке кварцито-песчанников, реконструкции и модернизации предприятий, среди которых «Охта Парк» и конный центр «Вита СПб».