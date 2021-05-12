Delivery Club и КБ Стрелка запустили образовательную программу для велокурьеров

Программа подготовлена на четырех языках и уже находится в открытом доступе. Главной ее задачей станет повышение безопасности движения как самих курьеров, так и других участников дорожного движения.

Сервис доставки еды Delivery Club при поддержке консалтинговой компании КБ Стрелка решил обезопасить работу велокурьеров и остальных участников движения и, поэтому, решил подготовить особую программу обучения. Данной программой смогут воспользоваться также курьеры и других сервисов доставки.

Как отмечает сервис, образовательные материалы разработаны с учетом лучших мировых практик, в основу которых легли «гайды» и «чеклисты» из Америки, Европы и Азии. Программа уже находится в открытом доступе на сайте velo.delivery-club.ru и доступна на русском, узбекском, киргизском и таджикском языках.

«Для безопасного передвижения на велосипеде в городе мало прочитать ПДД, нужно знать множество нюансов. Мы обнаружили, что в открытом доступе нет источников информации, полнота которых соответствовала бы нашим требованиям, и решили создать такой ресурс вместе с КБ Стрелка», — рассказывает в сервисе.