Видео: Ботанический сад в Петербурге ищет волонтеров для защиты цветущей сакуры

Как сообщал ivbg.ru, ботанический сад БИН РАН на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге 11 мая сообщил о начале цветения сакуры.
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Ботанический сад БИН РАН на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге 11 мая сообщил о начале цветения сакуры. Бутоны раскрылись в этот день уже...
12.05.2021 177
Бутоны раскрылись в этот день уже на 35-40%. Но пик цветения прогнозируется в выходные дни – как раз на время Ежегодного фестиваля японской культуры Сакура Мацури.
Теперь в Ботаническом саду просят помощи волонтеров для защиты цветения сакуры от недобросовестных жителей Санкт-Петербурга.
«Надо гулять среди сакур и делать замечания нарушающим правила посетителям. Жилетками обеспечим. Время работы с 10 до 14 часов или с 14 до 18 часов», – говорится в обращении сотрудников сада