Видео: Ботанический сад в Петербурге ищет волонтеров для защиты цветущей сакуры

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, ботанический сад БИН РАН на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге 11 мая сообщил о начале цветения сакуры.

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Видео: цветение сакуры началось в Ботаническом саду  
Ботанический сад БИН РАН на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге 11 мая сообщил о начале цветения сакуры. Бутоны раскрылись в этот день уже...
12.05.2021 177

Бутоны раскрылись в этот день уже на 35-40%. Но пик цветения прогнозируется в выходные дни – как раз на время Ежегодного фестиваля японской культуры Сакура Мацури.

Теперь в Ботаническом саду просят помощи волонтеров для защиты цветения сакуры от недобросовестных жителей Санкт-Петербурга.

«Надо гулять среди сакур и делать замечания нарушающим правила посетителям. Жилетками обеспечим. Время работы с 10 до 14 часов или с 14 до 18 часов», – говорится в обращении сотрудников сада

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