Видео: Ботанический сад в Петербурге ищет волонтеров для защиты цветущей сакуры

Как сообщал ivbg.ru, ботанический сад БИН РАН на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге 11 мая сообщил о начале цветения сакуры.

Вам будет интересно Видео: цветение сакуры началось в Ботаническом саду Ботанический сад БИН РАН на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге 11 мая сообщил о начале цветения сакуры. Бутоны раскрылись в этот день уже... 12.05.2021 177

Бутоны раскрылись в этот день уже на 35-40%. Но пик цветения прогнозируется в выходные дни – как раз на время Ежегодного фестиваля японской культуры Сакура Мацури.

Теперь в Ботаническом саду просят помощи волонтеров для защиты цветения сакуры от недобросовестных жителей Санкт-Петербурга.