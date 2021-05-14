В Веревской амбулатории для специалиста организовали педиатрический кабинет с ремонтом и мебелью.
В Верево появился педиатр. В местной амбулатории для нового врача организовали кабинет, где провели ремонт, установили новые двери и мебель. Работы профинансировала депутат областного Заксобрания Лариса Пункина.
Фото: Гатчинская КМБ
Фото: Гатчинская КМБ
Фото: Гатчинская КМБ
«А самое главное, что теперь у маленьких пациентов есть не только новое помещение для получения медицинской помощи, но и свой долгожданный доктор – в Веревской амбулатории открыт прием педиатра, Лилии Анатольевны Дельниковой.» — Гатчинская КМБ
Талоны на прием можно взять на сайте Гатчинской КМБ.
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