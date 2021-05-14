Живодеру из Петербурга за избиение собак выписали штраф

Петербуржец, который заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой, получил административный штраф за мелкое хулиганство.

Ранее ivbg.ru сообщал, что мужчина на глазах прохожих издевался над двумя собаками. Он заставлял собаку ходить на задних лапах, а после несколько раз ударял животное другой собакой, которую в это время держал за шкирку.

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Личность живодера быстро установили, и он был задержан. Собак у него изъяли зоозащитники. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.