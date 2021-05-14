Ленобласть заключила соглашение с Всероссийской организации родителей детей-инвалидов

Реализация соглашения направлена на улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами и оказания им всесторонней поддержки и помощи.

Первое совместное мероприятие в рамках заключенного соглашения о взаимодействии станет обучение специалистов пунктов проката средств реабилитации. Их научат профессионально подбирать и настраивать технические средства, используемые детьми-инвалидами.

Ранее Ленобласть заключила соглашение с национальным фитнес-сообществом. В его рамках жителей региона начнут активно привлекать к занятиям физической культурой и спортом.