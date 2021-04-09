Ленобласть заключила соглашение с национальным фитнес-сообществом

В рамках соглашения ленинградцев начнут активно привлекать к занятиям физической культурой и спортом.

Целью документа, заключенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», является организация мероприятий по вовлечению населения в систематические занятия ЗОЖ, формированию осознанного отношения к здоровью и активному образу жизни населения всех возрастных групп, а также созданию благоприятных условий для ведения здорового образа жизни.

Одно из важных направлений, которое планируется развивать в рамках соглашения, ─ корпоративный спорт.

Вам будет интересно В Ленобласти строится и реконструируется 25 спорткомплексов На эти цели из бюджета Ленобласти в 2021 году направлено 1,6 млрд рублей. С начала года уже начали функционировать ледовая арена... 10.03.2021 255

Как уже ранее писал ivbg.ru, с начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде. Строительство еще 10 объектов планируется завершить до конца 2021 года. Так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.