Обещанный Путиным кешбэк на летний отдых детей вскоре заработает

Ростуризм завершил подготовку документов, которые необходимы для старта программы кэшбэка на летний отдых детей в оздоровительных лагерях и базах отдыха.

Планируется, что программа заработает до начала активного туристического сезона.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил возвращать 50% стоимости путевки детей в летний лагерь. «Единая Россия» выступила с такой инициативой в марте.

На сегодняшний день, по данным комитета общего и профессионального образования Ленобласти, на территории региона действуют 555 лагерей.

Ранее Путин поручил правительству продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Напомним, в рамках этой программа государство возвращает туристам часть средств за отдых в России, впервые она была запущена в 2020 году.