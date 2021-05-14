В парке Кудрово высадили аллею из 90 кленов

Рядом со строящейся поликлиникой в Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти высадили аллею из 90 кленов.

Также в парке «Оккервиль» посадили 60 кленов, 30 шаровидных ив и 30 дубов, а в сквере «Березовая роща» появилось 30 пушистых берез высотой до двух метров.

Территорию вблизи детского садика №4 на улице Венская украсят 10 лип, на части Европейского проспекта – живая изгородь из кустов кизильника. В общей сложности в предстоящем сезоне в город появится 326 новых деревьев и 10 тысяч цветов.

А тем временем жители Ленобласти продолжают выбирать территории, где пройдет благоустройство. Уже более 52 тысяч человек отдали свой голос. Спешите отдать свой голос до 30 мая 2021 года.