В Кудрово высадят более 300 деревьев и 10 тысяч цветов

В предстоящем сезоне муниципалитет планирует озеленить парк «Оккервиль», сквер «Березовая роща», Европейский проспект и улицу Венскую.

Так, в парке «Оккервиль» посадят 60 кленов, 30 шаровидных ив, 90 берез и 30 дубов, половина которых будут красными. В сквере высадят 30 пушистых берез высотой до двух метров и 15 спирей. Помимо этого, территорию засеют 2 500 саженцев бутеня и другими видами растений.

На территории будущей поликлиники появятся 17 берез, 26 спирей и газон. Вблизи детского садика №4 на улице Венская — 10 лип, на части Европейского проспекта – живая изгородь из кустов кизильника. В рамках содержания муниципалитета появится около 60 саженцев деревьев и 10 224 однолетних растения.

Отмечается, что в прошлом 2020 году в Кудрово высадили 298 саженцев крупномеров. Еще несколько зеленых насаждений появились благодаря местным жителям и активистам.

Напомним, 24 апреля стартуют традиционные субботники в Ленобласти. Александр Дрозденко призвал жителей «делать краше нашу Ленобласть», а также сам пообещал стать участником акций.