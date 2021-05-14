В связи с дорожными работами, движение будет полностью перекрыто в ночь с 18 на 19 мая и с 19 на 20 мая с полуночи до 00:20.

В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. — Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В первую ночь будет перекрыто внутреннее кольцо КАД, а во вторую – внешнее. На КАД также установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Об этом рассказали ЛенТВ24.