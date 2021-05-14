Во время разбирательства выяснилось, что у 14-летнего подростка были проблемы с дисциплиной: он дрался и ссорился со сверстниками и воспитательные беседы не помогали.

В Петербурге родители школьницы отсудили 50 тыс. рублей компенсации морального вреда за вред нанесённый другим мальчиком. Александра и Евгений — ученики одной из гимназий в Колпинском районе. Малолетний хулиган ударил девочку по руке так, что у нее образовался закрытый перелом фаланги со смещением обломков.

Привлечь к ответственности драчуна не удалось из-за его возраста. Вину возлагали то на родителей ребенка, то на школу. Однако представители пострадавшей девочки требовали с обеих сторон по 300 тыс. рублей.

Во время разбирательства выяснилось, что у 14-летнего подростка были проблемы с дисциплиной: он дрался и ссорился со сверстниками и воспитательные беседы не помогали. В итоге суд постановил выплатить по 25 тысяч с обеих виноватых сторон. Об этом рассказали 78.ru.