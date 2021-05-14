Петербургские родители отсудили 50 тысяч рублей за сломанный хулиганом палец дочери

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: feel-feed.ru
Фото: feel-feed.ru

Во время разбирательства выяснилось, что у 14-летнего подростка были проблемы с дисциплиной: он дрался и ссорился со сверстниками и воспитательные беседы не помогали.

В Петербурге родители школьницы отсудили 50 тыс. рублей компенсации морального вреда за вред нанесённый другим мальчиком. Александра и Евгений — ученики одной из гимназий в Колпинском районе. Малолетний хулиган ударил девочку по руке так, что у нее образовался закрытый перелом фаланги со смещением обломков.

Привлечь к ответственности драчуна не удалось из-за его возраста. Вину возлагали то на родителей ребенка, то на школу. Однако представители пострадавшей девочки требовали с обеих сторон по 300 тыс. рублей.

Во время разбирательства выяснилось, что у 14-летнего подростка были проблемы с дисциплиной: он дрался и ссорился со сверстниками и воспитательные беседы не помогали. В итоге суд постановил выплатить по 25 тысяч с обеих виноватых сторон. Об этом рассказали 78.ru.

Вам будет интересно
Петербургские родители отсудили 50 тысяч рублей за сломанный хулиганом палец дочери школа, хулиган, суд, родители, Петербург
В Сосновом Бору прошла гонка с первыми российскими электрокартами
Отечественная модель картов не сильно шумит, не вибрирует и легче трогается с места по сравнению с бензиновой, отметили гонщики. Сегодня, 14...
14.05.2021 41
Автор