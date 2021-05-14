Отечественная модель картов не сильно шумит, не вибрирует и легче трогается с места по сравнению с бензиновой, отметили гонщики.

Сегодня, 14 мая в Ленобласти прошли первые заезды электрических картов российского производства. Гонки состоялись в Сосновом Бору. Среди испытателей гонщики от 9 до 12 лет.

10 спортивных электрических картов класса мини были созданы Академией АвтоМотоспорта Ф7 совместно с итальянской гоночной командой BabyRace в прошлом году. Производство поддержкал «Росатом». Сейчас новые электрические карты тестируют по всей России.

Отечественная модель картов не сильно шумит, не вибрирует и легче трогается с места по сравнению с бензиновой, отметили гонщики. А также она быстрее набирает скорость. Есть у этой конструкции и нюансы — центр тяжести расположен сзади, из-за чего гонщиков с непривычки заносит на поворотах.

Фото: 47channel Фото: 47channel Фото: 47channel

После тестовых заездов Академия АвтоМотоспорта намерена выступать с новыми электрокартами на Олимпийских играх. Юных гонщиков наберут из региона. Об этом рассказали 47channel.