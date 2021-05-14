Невское озеро и Озеро Заречное в Приозерском районе, Зеркальное озеро и Полянское озеро в Выборгском районе, а также Пионерское озеро на Карельском перешейке.

Невское озеро в Приозерском районе. Это место отлично подходит для рыбалки, в его резервуаре достаточно корма для местных водных обитателей. Чаще всего здесь можно встретить окуня, плотву и ерша.

Озеро Заречное в Приозерском районе. Здесь можно поймать леща, плотву, окуня. В озере много и мелкой щуки, но только не весной, так как мало удобных мест для нереста этой рыбы. Летом много красноперки и линя.

Озеро Зеркальное в Выборгском районе. В озере водится множество рыбы, можно поймать плотву, налиму, окуня, ерша и леща. Но может попасться и судак или щука.

Полянское озеро на территории Выборгского района. Здесь есть шанс подцепить окуня, леща, щуку, налима. В местах, где озеро наиболее сильно заросло, хорошо ловится линь, а в западной части озера, где вода граничит с растениями, легко можно поймать и щуку.

Пионерское озеро на Карельском перешейке в Выборгском районе. Лучше предпочесть западный берег озера, так как он менее заселен. Что касается рыбалки, то в озере можно поймать плотву, ерша, леща, щуку, зимой хорошо клюет окунь.

В ведомстве советуют свериться с клёвыми днями, чтобы поймать богатый улов, а также изучить Правила рыболовства в регионе. Об этом рассказали ЛенТВ24.