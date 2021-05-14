Главное последствие данного списка скажется на работе дипломатических представительств. Дипмиссия Чехии сможет брать на работу 19 человек на территории России, а дипмиссия США — 0.

Правительство России утвердило список стран, совершающих «недружественные действия» в отношении Российской Федерации. В список вошли США и Чехия. Главное последствие данного списка скажется на работе дипломатических представительств. Дипмиссия Чехии сможет брать на работу 19 человек на территории России, а дипмиссия США — 0.

В МИД Чехии заявили, что считают решение Москвы внести страну в список недружественных стран дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Прагой, но и ЕС.