США и Чехия вошли в список «недружественных» для России стран

Автор: Анастасия Щербакова
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Дом Правительства РФ
Дом Правительства РФ

Главное последствие данного списка скажется на работе дипломатических представительств. Дипмиссия Чехии сможет брать на работу 19 человек на территории России, а дипмиссия США — 0. 

Правительство России утвердило список стран, совершающих «недружественные действия» в отношении Российской Федерации. В список вошли США и Чехия. Главное последствие данного списка скажется на работе дипломатических представительств. Дипмиссия Чехии сможет брать на работу 19 человек на территории России, а дипмиссия США — 0.

В МИД Чехии заявили, что считают решение Москвы внести страну в список недружественных стран дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Прагой, но и ЕС.

США на данный момент не прокомментировали решение российского правительства.

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