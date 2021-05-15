Жителей Ленобласти приглашают помочь обустроить птицам гнезда

Нижне-Свирский государственный заповедник до 30 мая проводит акцию «Помочь воробушкам обустроить гнёздышки» и уже разместили мастер-класс, как облегчить жизнь пернатых в обустройстве жилища.

В доброй акции приглашают поучаствовать детей и взрослых на территории всей Ленинградской области. В родные края уже вернулись многие перелётные птицы, а некоторым ещё предстоит появиться в области в мае, чтобы в течение лета вывести птенцов.

В начале акции заповедник уже вывесил строительный материал для гнёзд на территории визит-центра заповедника в деревне Ковкеницы и пернатые с удовольствием уже его используют.

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.