Около 75 детей разных возрастов и социальных групп нарисовали этот мир — как они его видят и о каком мире мечтают.

15 мая в Мраморном зале Российского этнографического музея прошел Международный фестиваль искусств, который собрал около 75 детей разных возрастов и социальных групп, в том числе ребят из детских домов.

Мероприятие проводят в Петербурге ежегодно с 2007 года. Каждый раз в нём участвует более 500 детей, которые показывают свое видение этого мира. Акция стала настолько популярной, что её решили реализовать в Берлине, Праге и Лос-Анжелесе.

«Каждый ребенок особенный, у каждого свои чувства и убеждения, и все они мечтают и рисуют свой неповторимый мир, полный ярких красок и разнообразных оттенков. Дети могут показать в своих рисунках, что миру чужды нелепые споры и на самом деле, наивысшая ценность для человечества — семья, мир и любовь в нём», — рассказала о проекте организатор Тамара Семёнова.

Об этом рассказали ЛенТВ24.