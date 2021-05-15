«Как дети видят мир?»: Международный фестиваль искусств прошел в Петербурге — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: lentv24.ru
Фото: lentv24.ru

Около 75 детей разных возрастов и социальных групп нарисовали этот мир —  как они его видят и о каком мире мечтают.

15 мая в Мраморном зале Российского этнографического музея прошел Международный фестиваль искусств, который собрал около 75 детей разных возрастов и социальных групп, в том числе ребят из детских домов.

"Как дети видят мир?": Международный фестиваль искусств прошел в Петербурге — фото рисунки, Петербург, Мраморный зал, Международный фестиваль искусств, искусство, дети
"Как дети видят мир?": Международный фестиваль искусств прошел в Петербурге — фото рисунки, Петербург, Мраморный зал, Международный фестиваль искусств, искусство, дети
"Как дети видят мир?": Международный фестиваль искусств прошел в Петербурге — фото рисунки, Петербург, Мраморный зал, Международный фестиваль искусств, искусство, дети
"Как дети видят мир?": Международный фестиваль искусств прошел в Петербурге — фото рисунки, Петербург, Мраморный зал, Международный фестиваль искусств, искусство, дети
"Как дети видят мир?": Международный фестиваль искусств прошел в Петербурге — фото рисунки, Петербург, Мраморный зал, Международный фестиваль искусств, искусство, дети
"Как дети видят мир?": Международный фестиваль искусств прошел в Петербурге — фото рисунки, Петербург, Мраморный зал, Международный фестиваль искусств, искусство, дети

Мероприятие проводят в Петербурге ежегодно с 2007 года. Каждый раз в нём участвует более 500 детей, которые показывают свое видение этого мира. Акция стала настолько популярной, что её решили реализовать в Берлине, Праге и Лос-Анжелесе.

«Каждый ребенок особенный, у каждого свои чувства и убеждения, и все они мечтают и рисуют свой неповторимый мир, полный ярких красок и разнообразных оттенков. Дети могут показать в своих рисунках, что миру чужды нелепые споры и на самом деле, наивысшая ценность для человечества — семья, мир и любовь в нём», — рассказала о проекте организатор Тамара Семёнова.

Об этом рассказали ЛенТВ24.

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