Второй Всероссийский форум молодых педагогов “Педагог: Профессия, Призвание. Искусство” собрал около 300 представителей профессии из 73 регионов.

В Гатчинском дворце 15 мая начался второй Всероссийский форум молодых педагогов “Педагог: Профессия, Призвание. Искусство”. Около 300 представителей профессии из 73 регионов собрались в стенах дворца: сотрудники образовательных учреждений, победители и лауреаты конкурса “Учитель года России” и других профессиональных конкурсов.

Встречу начали с минуты молчания в память о погибших в Казанской школе.

Александр Дрозденко выступил с приветственной речью, в которой отметил, что Ленобласть является одним из лидеров по результатам ЕГЭ. Губернатор высоко оценил работу педагогов в непростых условиях пандемии. На встрече также были заместитель Министра просвещения Екатерина Толстикова, Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Фото: ЛенТВ24 \ Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 \ Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 \ Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 \ Анастасия Илюшина Фото: ЛенТВ24 \ Анастасия Илюшина

На форуме были затронуты вопросы цифровой трансформации образования, личностного роста и имиджа молодого учителя. Об этом рассказали ЛенТВ24.