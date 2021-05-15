10 июня 1944 года младший сержант Набиджан Минбаев под огнём противника лёг на колючую проволоку и скомандовал отделению бежать по нему, как по мосту. Враг был рассеян и окоп занят. Набиджан удостоился звания Героя Советского Союза и медали «За Отвагу».

Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам. Инициатива мемориала принадлежит протоиерею Вячеславу Юльевичу Харинову. Концепция памятника воинам-узбекистанцам была разработана при участии Узбекского землячества Ленобласти, ветеранских организаций Республики Узбекистан, органов местного самоуправления сельского поселения Куйвози, а также мотосообщества Санкт-Петербурга.

10 июня 1944 года, при прорыве вражеских позиций – младший сержант Набиджан Минбаев под огнём противника лёг на колючую проволоку и скомандовал отделению бежать по нему, как по мосту, в атаку на позиции врага. Вражеский окоп был занят и противник рассеян. Раненый на «колючке» Набиджан остался в части и героически проявил себя снова в бою через 3 дня. Звание Героя Советского Союза и медаль «За Отвагу» нашли героя.

Об этом рассказали ЛенТВ24.