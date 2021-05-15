Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: https://lentv24.ru
Фото: https://lentv24.ru

10 июня 1944 года младший сержант Набиджан Минбаев под огнём противника лёг на колючую проволоку и скомандовал отделению бежать по нему, как по мосту. Враг был рассеян и окоп занят. Набиджан удостоился звания Героя Советского Союза и медали «За Отвагу».

Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам. Инициатива мемориала принадлежит протоиерею Вячеславу Юльевичу Харинову. Концепция памятника воинам-узбекистанцам была разработана при участии Узбекского землячества Ленобласти, ветеранских организаций Республики Узбекистан, органов местного самоуправления сельского поселения Куйвози, а также мотосообщества Санкт-Петербурга.

Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам Узбекистан, подвиг, мемориал, Ленобласть, Герои, Вторая мировая война, Всеволожский район, Воины, Великая Отечественная Война
Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам Узбекистан, подвиг, мемориал, Ленобласть, Герои, Вторая мировая война, Всеволожский район, Воины, Великая Отечественная Война
Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам Узбекистан, подвиг, мемориал, Ленобласть, Герои, Вторая мировая война, Всеволожский район, Воины, Великая Отечественная Война
Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам Узбекистан, подвиг, мемориал, Ленобласть, Герои, Вторая мировая война, Всеволожский район, Воины, Великая Отечественная Война
Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам Узбекистан, подвиг, мемориал, Ленобласть, Герои, Вторая мировая война, Всеволожский район, Воины, Великая Отечественная Война
Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам Узбекистан, подвиг, мемориал, Ленобласть, Герои, Вторая мировая война, Всеволожский район, Воины, Великая Отечественная Война
10 июня 1944 года, при прорыве вражеских позиций – младший сержант Набиджан Минбаев под огнём противника лёг на колючую проволоку и скомандовал отделению бежать по нему, как по мосту, в атаку на позиции врага. Вражеский окоп был занят и противник рассеян. Раненый на «колючке» Набиджан остался в части и героически проявил себя снова в бою через 3 дня. Звание Героя Советского Союза и медаль «За Отвагу» нашли героя.

Об этом рассказали ЛенТВ24.

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Во Всеволожском районе заложили камень будущего монумента воинам-узбекистанцам Узбекистан, подвиг, мемориал, Ленобласть, Герои, Вторая мировая война, Всеволожский район, Воины, Великая Отечественная Война
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