Самой возрастной невестой оказалась 98-летняя жительница Ленобласти, а самым взрослым женихом стал 94-летний мужчина.

ЗАГС Ленобласти поделился интересной статистикой в Международный день семьи. Оказалось, что за 2020 год в Ленобласти официально зарегистрировано 6640 браков. Самой возрастной невестой за 2020 год стала 98-летняя жительница Ленобласти, а самым взрослым женихом оказался 94-летний мужчина.

Замужними стали 3909 женщин с возрастом 30 и более лет. Больше всего обручальных колец примерили женщины в 31 год — таких оказалось 309 девушек.

Мужчины находят свое счастье после 30 лет еще чаще — на 4431 мужа в Ленобласти за прошедший год стало больше.