Всероссийский конкурс водительского мастерства «Лучший водитель такси в России — 2020» завершился в Сочи. Чтобы стать лучшим пришлось доказать знание ПДД, законодательства, основ устройства автомобиля.

В Сочи на стадионе «Фишт» завершился Всероссийский конкурс водительского мастерства «Лучший водитель такси в России — 2020». В региональных этапах участвовали более 420 российских водителей. В финале сошлись 27 лучших.

В ходе соревнований водителям пришлось доказать знание ПДД, законодательства, основ устройства автомобиля, оказания первой помощи при ДТП. Финальным испытанием стало скоростное маневрирование со сложными элементами на скорость.

«Соревнования прошли в дружеской обстановке, водитель-конкурсант из Ленинградской области стал первым, достойно представив наш регион. Такие соревнования способствуют продвижению на новый уровень и качества предоставляемой транспортной услуги пассажирам такси, и безопасности вождения автомобиля. Все участники являются действующими водителями в таксомоторных компаниях. Мы приветствуем и поздравляем нашего ленинградского чемпиона!», — отметил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.