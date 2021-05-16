Более 40% россиян не планируют вакцинироваться от COVID-19 – опрос SuperJob

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны COVID-19, а прививаться.

Однако, согласно данным исследования SuperJob.ru, 42% россиян в любом случае не хотят делать себе прививку от COVID-19. Среди сограждан в возрасте 35-44 лет таких оказалось 46%.

Пройти вакцинацию только в случае, если это станет единственной возможностью выехать за границу, готовы 20% россиян. Среди сограждан в возрасте до 34 лет такую позицию занимают 26% респондентов.