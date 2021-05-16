Из Финского залива достали труп 88-летнего петербуржца

По информации ivbg.ru, 15 мая около 12:00 в полицию Выборгского района сообщили о трупе мужчины в зимней одежде и сапогах в воде возле берега Финского залива.

Прибывшие на место возле поселка Зеленая Роща полицейские установили личность умершего. Им оказался 88-летний петербуржец, пропавший 8 апреля.

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.