Из Финского залива достали труп 88-летнего петербуржца

По информации ivbg.ru, 15 мая около 12:00 в полицию Выборгского района сообщили о трупе мужчины в зимней одежде и сапогах в воде возле берега Финского залива.
Прибывшие на место возле поселка Зеленая Роща полицейские установили личность умершего. Им оказался 88-летний петербуржец, пропавший 8 апреля.
Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
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16.05.2021 77