По информации ivbg.ru, 15 мая около 23:00 в полицию Всеволожского района сообщили о вооруженном нападении на парикмахерскую «Цирюльник» на бульваре Менделеева в Мурино.

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Трое в масках напали на 20-летнего администратора. Сначала агрессоры в медицинских масках пустили в ход кулаки, а затем открыли стрельбу из травматического пистолета.

Нападавшие скрылись до приезда полиции. Их разыскивают сотрудники полиции.