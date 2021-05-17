Грозы и ливни ожидаются в Ленобласти и Санкт-Петербурге в понедельник

Северо-Западное управление МЧС предупреждает об ухудшении погоды.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на территории города и региона местами пройдут ливни и грозы.

Температура наружного воздуха составит +20°С. Ветер днём юго-восточный, восточный 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.