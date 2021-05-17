В Санкт-Петербурге подросток, возомнивший себя богом, пытался застрелить мать

Он был не пьян, сообщила мама 17-летнего парня, а под наркотиками.
По информации издания 78.ru, 16 мая, на улице Маршака в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 17-летний подросток размахивая пистолетом угрожал застрелить собственную мать.
Женщине удалось вытолкать из квартиры неадекватного сына и позвонить в «112». Мальчик, по её словам, не был пьян — он употребляет «какие-то таблетки».
Мать сообщила, что ее ребенок кричал: «Чтобы приблизиться к самому себе, нужно приблизиться к богу».
Откуда у ребёнка оружие женщина не знает. По ее словам такое уже случалось, но полицию она вызывает впервые.
Отмечается, что подросток скрылся до приезда сотрудников полиции и теперь бродит по улицам города. При себе он имеет предмет, похожий на пистолет.
По словам матери, подросток скрылся вместе со своей подругой — тоже несовершеннолетней девочкой.