В Санкт-Петербурге подросток, возомнивший себя богом, пытался застрелить мать

Он был не пьян, сообщила мама 17-летнего парня, а под наркотиками.

По информации издания 78.ru, 16 мая, на улице Маршака в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 17-летний подросток размахивая пистолетом угрожал застрелить собственную мать.

Женщине удалось вытолкать из квартиры неадекватного сына и позвонить в «112». Мальчик, по её словам, не был пьян — он употребляет «какие-то таблетки».

Мать сообщила, что ее ребенок кричал: «Чтобы приблизиться к самому себе, нужно приблизиться к богу».

Откуда у ребёнка оружие женщина не знает. По ее словам такое уже случалось, но полицию она вызывает впервые.

Отмечается, что подросток скрылся до приезда сотрудников полиции и теперь бродит по улицам города. При себе он имеет предмет, похожий на пистолет.

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По словам матери, подросток скрылся вместе со своей подругой — тоже несовершеннолетней девочкой.