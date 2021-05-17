Стало известно, где 17 мая зафиксированы 85 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 85 человек.

Бокситогорский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Волосовский район: Волосово (+1), Курковицы (+1), Сельцо (+1), Будино (+1), Озертицы (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Старая Ладога (+2).

Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+5), Кудрово (+1), Янино-1 (+3), Новая Проба (+1), Сертолово (+3), Старая (+1), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Бугры (+1), им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Рыжики (+1).

Выборгский район: Выборг (+7), Светогорск (+2), Каменногорск (+1), Каменка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Тайцы (+2), Сиверский (+1), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+1), Дружная Горка (+1), Мыза (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Ивангород (+1).

Киришский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+2), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).

Ломоносовский район: Горбунки (+1).

Лужский район: Луга (+1), Каменка (+1).

Подпорожский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Снегиревка (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+6).

Тихвинский район: Тихвин (+5).

Тосненский район: Федоровское (+2), Любань (+1).