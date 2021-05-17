Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

Слухи вокруг предполагаемого падения курса доллара по-прежнему продолжают плодиться в финансовой среде. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич допустил снижение стоимость американской валюты на рынке России.

— Россия во второй половине 2020 года оказалась в точке цикла, предполагающей ускорение темпов роста ВВП, уровня благосостояния граждан и увеличения стоимости сырьевых активов. Курс доллара может упасть до 60 рублей, если брать за точку отчета максимумы 2020 года, когда американская валюта росла до 80 рублей, – сообщил Александр Купцикевич в комментарии «Российской газете».

Аналитик призвал не ждать роста ВВП России в два раза в ближайшие семь лет. Это связано с тем, что российская валюта «редко полноценно восстанавливается» на рынке, притом, что процесс оздоровления рубля идет гораздо медленнее, чем падение его курса.

— Курс евро в России в ближайшие годы может стабилизироваться в районе 5-10%, что эквивалентно 85-95 рублям, – добавил Александр Купцикевич.

Российский рубль в период с 2003 по 2008 годы укрепился примерно на 25%. Тем не менее, сегодня долларовый РТС «далек от исторических максимумов 2008 года», подчеркнул Александр Купцикевич.

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Утром в понедельник, 17 мая, курс доллара в России составил 74,06 рубля, евро подешевел до 89,85 рубля. Связано это с незначительными колебаниями стоимости нефти.