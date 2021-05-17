В массовом ДТП на «Коле» пострадали четверо, в том числе ребенок

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло на 76 километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти — столкнулись автомобили ГАЗ, Renault и еще одна иномарка. 

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Фото: Серёга Yara/ДТП и ЧП | СПб

От удара одна из машин вылетела в кювет. В результате аварии пострадали трое взрослых и пятилетний ребенок. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших. Взрослых госпитализировали, ребенок осмотрен на месте — серьезных травм не зафиксировано.

Судя сервису “Яндекс.Пробки”, перед местом аварии образовалась серьезная пробка.

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