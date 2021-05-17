18 мая местами по Ленобласти ожидаются ливни, грозы и град

Во вторник, 18 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС”.

Днем в большинстве районов пройдут дожди, местами ожидаются ливни, грозы и град. Температура воздуха ночью +12…+17°C, днем +22…+27°C, местами, преимущественно на востоке региона, до +32°C.

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Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе местами кратковременное усиление до сильного. Атмосферное давление будет понижаться.