Госэконадзор отправил 27 кубометров нелегальных отходов в мусоровозах на штрафстоянки

В минувшие выходные сотрудники Госэконадзора провели очередной рейд по мусоровозам.

Так, в Кировском районе сотрудники остановили очередную машину без документов на транспортировку отходов. Вместе с грузом транспорт конфисковали и отправили на штрафстоянку. Итог шестичасового рейда — на штрафстоянку в кузове мусоровоза отправлены 27 кубометров нелегальных отходов.

Напомним, от жителей Ленобласти ждут предложения к новому закону по обращению с отходами. Свои пожелания может выслать любой желающий до 5 марта в Комитет государственного экологического надзора.

О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.