Роскомнадзор пригрозил замедлить работу Facebook и Youtube

Как говорится в сообщении ведомства, выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube.
Ранее ведомство сообщило, что Twitter решено не блокировать в России, поскольку компания удалила большую часть запрещенного к распространению в РФ контента. Однако ограничения частично сохранены — до полного удаления таких материалов.
Напомним, до «замедления» Роскомнадзор предписывал Twitter удалить свыше 3 тыс. запрещенных материалов, в отношении которых с 2017 года администрации соцсети было направлено более 28 тыс. требований об удалении. После «замедления» администрация соцсети заблокировала 60% запрещенной информации, но доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов.
Проверка показала, что модераторами Twitter удалено больше 91% запрещенной информации.