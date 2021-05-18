Роскомнадзор пригрозил замедлить работу Facebook и Youtube

Как говорится в сообщении ведомства, выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube.

— В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции, — отметили в РКН.

Ранее ведомство сообщило, что Twitter решено не блокировать в России, поскольку компания удалила большую часть запрещенного к распространению в РФ контента. Однако ограничения частично сохранены — до полного удаления таких материалов.

Напомним, до «замедления» Роскомнадзор предписывал Twitter удалить свыше 3 тыс. запрещенных материалов, в отношении которых с 2017 года администрации соцсети было направлено более 28 тыс. требований об удалении. После «замедления» администрация соцсети заблокировала 60% запрещенной информации, но доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов.

Вам будет интересно Роскомнадзор вместе с твиттером замедлил все сайты с «t.co» в домене, включая RT, Microsoft и GitHub Скорость ограничивают для картинок и видео, ориентируясь по именам сайтов. Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта. Регулятор... 10.03.2021 208

Проверка показала, что модераторами Twitter удалено больше 91% запрещенной информации.