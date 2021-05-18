Штрафы до 500 тысяч рублей ввели за угрозы при взыскании долгов

Госдума 18 мая приняла законопроект об административных штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы должникам.

К ответственности будут привлекаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации. Закон и ранее предусматривал недопустимость психологического давления на должника и раскрытие его персональных данных.

Законопроект вводит штрафы для должностных лиц 20-200 тысяч рублей (ранее до 100 тысяч рублей) с возможной дисквалификацией до года. Для юридических лиц – 50-500 тысяч рублей (ранее до 200 тысяч рублей).