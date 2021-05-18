Около половины участников предварительного голосования «Единой России» – новички в политике

По текущим итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», и впервые более половины кандидатов – беспартийные.
Всего поданы 7636 заявлений. Из них около 35% человек – люди в возрасте до 35 лет. Средний возраст участников – 41 год. Согласно данным члена комиссии фракции по этике, председателя федерального организационного комитета предварительного голосования «Единой России», Героя Российской Федерации, сенатора Александра Карелина, в выборщики заявились около 4% от общего числа избирателей России. Это более 4 млн человек.
При этом каждый третий заявившийся – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов от сферы образования – 14,5%, от муниципальных служащих – 10%. И лишь 4% – депутаты действующего созыва Госдумы. А 51,2% не является сторонниками фракции.
По мнению Александра Карелина, сработал призыв президента России, ведь треть списка – те, кто активно проявил себя во время борьбы с COVID-19 в волонтерских организациях. Также в голосовании впервые в истории участвуют представители Союза добровольцев Донбасса.
Еще одно новшество – предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах России. По мнению Александра Карелина, «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность этой процедуры. Хотя попытки дискредитировать процедуру имели место быть. Но они оперативно пресекаются.
Регистрация избирателей продлится до 28 мая. О своем желании выбрать кандидата от «Единой России» на выборах в Госдуму уже заявили 4,8 миллиона человек. Это около 5% всех избирателей.
Процедура пройдет 24-30 мая по открытой модели. В нем примут участие все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги станут известны 1 июня.