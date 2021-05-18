Около половины участников предварительного голосования «Единой России» – новички в политике

По текущим итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», и впервые более половины кандидатов – беспартийные.

Всего поданы 7636 заявлений. Из них около 35% человек – люди в возрасте до 35 лет. Средний возраст участников – 41 год. Согласно данным члена комиссии фракции по этике, председателя федерального организационного комитета предварительного голосования «Единой России», Героя Российской Федерации, сенатора Александра Карелина, в выборщики заявились около 4% от общего числа избирателей России. Это более 4 млн человек.

При этом каждый третий заявившийся – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов от сферы образования – 14,5%, от муниципальных служащих – 10%. И лишь 4% – депутаты действующего созыва Госдумы. А 51,2% не является сторонниками фракции.

По мнению Александра Карелина, сработал призыв президента России, ведь треть списка – те, кто активно проявил себя во время борьбы с COVID-19 в волонтерских организациях. Также в голосовании впервые в истории участвуют представители Союза добровольцев Донбасса.

«Для нас очевидно, что это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка», – прокомментировал Александр Карелин

Еще одно новшество – предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах России. По мнению Александра Карелина, «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность этой процедуры. Хотя попытки дискредитировать процедуру имели место быть. Но они оперативно пресекаются.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая. О своем желании выбрать кандидата от «Единой России» на выборах в Госдуму уже заявили 4,8 миллиона человек. Это около 5% всех избирателей.

«Единая Россия» – единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей», – подчеркнул Александр Карелин

Процедура пройдет 24-30 мая по открытой модели. В нем примут участие все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги станут известны 1 июня.