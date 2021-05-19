Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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Непогода бушевала и повалила деревья в нескольких районах города и области.

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Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: t.me/astrophotoboloto
Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: t.me/astrophotoboloto
Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: t.me/astrophotoboloto
Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: t.me/astrophotoboloto
Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: t.me/astrophotoboloto
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В сети появились фото и видео шторма, который обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть.

Молнии попадали в высотные здания и выглядело это эпично.

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В Кингисеппе ветер валил деревья и срывал крыши с домов.

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Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: vk.com/kingisepp_ask
Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: vk.com/kingisepp_ask
Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: vk.com/kingisepp_ask
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Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: vk.com/kingisepp_ask
Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть - фото и видео Шторм в Санкт-Петербурге, Шторм в России, Шторм в Ленобласти, шторм, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, весна, буряИсточник: vk.com/kingisepp_ask
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В Луге тоже побушевало, крыша полностью на дороге.

В среду, 19 мая, в Ленобласти пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни, грозы и град. С 18 мая в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение.

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