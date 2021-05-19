Настоящий шторм обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть — фото и видео

Непогода бушевала и повалила деревья в нескольких районах города и области.
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
В сети появились фото и видео шторма, который обрушился на Санкт-Петербург и Ленобласть.
Молнии попадали в высотные здания и выглядело это эпично.
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
В Кингисеппе ветер валил деревья и срывал крыши с домов.
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
Источник: vk.com/kingisepp_ask
В Луге тоже побушевало, крыша полностью на дороге.
В среду, 19 мая, в Ленобласти пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни, грозы и град. С 18 мая в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение.