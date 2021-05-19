Семь миллионов россиян стали невыездными из-за долгов – это почти в два раза больше 2020 года

Как сообщают «Известия», из-за долгов стали невыездными около 7 млн россиян. Это почти в два раза больше, чем 10 месяцев назад. Тогда за пределы России не могли выехать 4 млн должников.

По данным ФССП, показатели аналогичного периода 2020 года в 2021 году превышены только на 500 тысяч человек. Тем не менее число невыездных россиян в России только растет.

Абсолютное большинство невыездных – клиенты банков, из которых 95% имеют одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях. Задолженности образуются из-за трудного финансового положения.