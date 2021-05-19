Фестиваль песчаных скульптур стартует в Санкт-Петербурге

В этом году темой фестиваля стали «Затерянные миры».

В Петропавловской крепости стартует ежегодный Фестиваль песчаных скульптур. Творения из песка покажут гостям и жителям города.

Посетители увидят подводные и подземные царства древних мифов.

Фестиваль пройдёт с 25 мая по 8 сентября. Стоимость билета — от 300 рублей. Режим работы с 10:00 до 22:00.