Крупнейший в мире айсберг откололся от Антарктиды

Как сообщает сайт Европейского космического агентства (ESA), от Антарктиды в западной части шельфового ледника Ронне откололся айсберг общей площадью примерно 4320 квадратных километров.

Айсберг получил название А-76. Он имеет длину в 170 километров, а ширину 25 километров. На изображении сравнение размеров айсберга с крупнейшим из Балеарских островов – Мальоркой.

Сейчас А-76 находится в море Уэдделла вместе с другим рекордсменом, айсбергом А-32А. Его площадь в момент откалывания от Антарктиды была равна 3880 квадратным километрам.