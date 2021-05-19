Крупнейший в мире айсберг откололся от Антарктиды

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает сайт Европейского космического агентства (ESA), от Антарктиды в западной части шельфового ледника Ронне откололся айсберг общей площадью примерно 4320 квадратных километров.

Антарктиды

Айсберг получил название А-76. Он имеет длину в 170 километров, а ширину 25 километров. На изображении сравнение размеров айсберга с крупнейшим из Балеарских островов – Мальоркой.

Сейчас А-76 находится в море Уэдделла вместе с другим рекордсменом, айсбергом А-32А. Его площадь в момент откалывания от Антарктиды была равна 3880 квадратным километрам.

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18.05.2021 161
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