Обугленное тело нашли в электроподстанции в Подпорожье

По информации ivbg.ru, 18 мая в полицию Подпорожского района сообщили о трупе мужчины в электростанции на улице Ленина в Подпорожье.

Труп был полностью обуглен, а одежда сгорела. Сохранились только ботинки. Рядом с телом лежали гаечные ключи, резиновая перчатка, плоскогубцы и цветной металлолом.

По предварительным данным, погибший – 39-летний житель Волосово. Мужчину разыскивали с 26 апреля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.