Обугленное тело нашли в электроподстанции в Подпорожье

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 18 мая в полицию Подпорожского района сообщили о трупе мужчины в электростанции на улице Ленина в Подпорожье.

Труп был полностью обуглен, а одежда сгорела. Сохранились только ботинки. Рядом с телом лежали гаечные ключи, резиновая перчатка, плоскогубцы и цветной металлолом.

По предварительным данным, погибший – 39-летний житель Волосово. Мужчину разыскивали с 26 апреля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вам будет интересно
Обугленное тело нашли в электроподстанции в Подпорожье Подпорожье, Подпорожский район, Ленинградская область, Волосово
Крыша фастфуда рухнула на людей в Санкт-Петербурге - видео
Предварительно, пострадали несколько человек. ﻿ По информации телеграм-канала Mash на Мойке, в доме картошки фри и бургеров возле метро Пионерская крыша фастфуда...
19.05.2021 146
Автор