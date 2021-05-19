Обугленное тело нашли в электроподстанции в Подпорожье

По информации ivbg.ru, 18 мая в полицию Подпорожского района сообщили о трупе мужчины в электростанции на улице Ленина в Подпорожье.
Труп был полностью обуглен, а одежда сгорела. Сохранились только ботинки. Рядом с телом лежали гаечные ключи, резиновая перчатка, плоскогубцы и цветной металлолом.
По предварительным данным, погибший – 39-летний житель Волосово. Мужчину разыскивали с 26 апреля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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19.05.2021 146