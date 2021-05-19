Крыша фастфуда рухнула на людей в Санкт-Петербурге — видео

Автор: Александр Селиванов
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Предварительно, пострадали несколько человек.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, в доме картошки фри и бургеров возле метро Пионерская крыша фастфуда рухнула на людей.

Отмечается, что в результате пострадали несколько человек.

В числе пострадавших пожилая женщина с внучками. По словам ее дочери, у бабушки серьезные ранения лица. Также у старшей из её дочерей перелом руки и сотрясение мозга.

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19.05.2021 59
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