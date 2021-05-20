Онколог назвал симптомы, с которыми надо срочно обращаться к врачу

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал изданию, что немотивированное похудение, изменение родимых пятен и наличие уплотнений должны стать поводом для немедленного обращения к специалисту.

По словам врача, даже при проявлении малейших симптомов или дискомфорта стоит записаться на прием к специализированному врачу.

— Если у пациента наблюдается примесь слизи в крови или кале, наличие выделений из сосков у женщин, изменение существовавших родимых пятен, наличие уплотнений — все это поводы для скорейшего обращения к врачу, — отметил Хатьков.