Онколог назвал симптомы, с которыми надо срочно обращаться к врачу

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал изданию, что немотивированное похудение, изменение родимых пятен и наличие уплотнений должны стать поводом для немедленного обращения к специалисту.
По словам врача, даже при проявлении малейших симптомов или дискомфорта стоит записаться на прием к специализированному врачу.
— Если у пациента наблюдается примесь слизи в крови или кале, наличие выделений из сосков у женщин, изменение существовавших родимых пятен, наличие уплотнений — все это поводы для скорейшего обращения к врачу, — отметил Хатьков.
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09.05.2021 268