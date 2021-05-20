Студенты-отличники смогут бесплатно путешествовать по России

Лучшим в учебе студентам, путешествующим по России и проживающим в общежитиях вузов, будут возмещены затраты на проживание и проезд. Программа начнет действовать с 1 июня.

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, вузы, которые примут в своих общежитиях студентов и компенсируют им затраты на проезд, получат субсидии на ремонт кампусов.

Студентам-отличникам представят возможность бесплатно разместиться в общежитиях вузов города, в который они запланируют путешествие, а также посетить культурно-образовательные мероприятия. И все – за счет принимающей стороны.