Студенты-отличники смогут бесплатно путешествовать по России

Лучшим в учебе студентам, путешествующим по России и проживающим в общежитиях вузов, будут возмещены затраты на проживание и проезд. Программа начнет действовать с 1 июня.
По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, вузы, которые примут в своих общежитиях студентов и компенсируют им затраты на проезд, получат субсидии на ремонт кампусов.
Студентам-отличникам представят возможность бесплатно разместиться в общежитиях вузов города, в который они запланируют путешествие, а также посетить культурно-образовательные мероприятия. И все – за счет принимающей стороны.
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