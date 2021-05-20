После сеанса массажа у 92-летней жительницы Волхова украли 125 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 19 мая около 14:30 в полицию Волховского района обратилась 92-летняя жительница Волхова.

Вам будет интересно «Будет гроза – я вернусь»: рыбак ушел на лодке в шторм возле Прибылово и не вернулся По информации ivbg.ru, 19 мая в бухте Ключевская возле поселка Прибылово в Выборгском районе ведутся поиски 59-летнего местного жителя. Мужчина отправился... 19.05.2021 136

Часом ранее женщина впустила в квартиру на улице Молодежной неизвестную, которая предложила провести сеанс домашнего массажа. Когда незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила пропажу 125 тысяч рублей из карманов одежды.

Пострадавшая описала воровку как молодую светловолосую женщину в разноцветном платье. По факту краже с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.