«Будет гроза – я вернусь»: рыбак ушел на лодке в шторм возле Прибылово и не вернулся

По информации ivbg.ru, 19 мая в бухте Ключевская возле поселка Прибылово в Выборгском районе ведутся поиски 59-летнего местного жителя.

Мужчина отправился на рыбалку 18 мая около 18:00 и пропал со связи. По словам близких, он сказал: «Будет гроза – я вернусь». Рыбак отправился на моторной лодке к острову острова Лисий. Судно нашли перевернутым в 600-х метрах от берега.

Мужчина одет в вязаную черную шапку, синюю толстовку, спасательный жилет, спортивные штаны и резиновые сапоги.