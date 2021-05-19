«Будет гроза – я вернусь»: рыбак ушел на лодке в шторм возле Прибылово и не вернулся

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 19 мая в бухте Ключевская возле поселка Прибылово в Выборгском районе ведутся поиски 59-летнего местного жителя.

Мужчина отправился на рыбалку 18 мая около 18:00 и пропал со связи. По словам близких, он сказал: «Будет гроза – я вернусь». Рыбак отправился на моторной лодке к острову острова Лисий. Судно нашли перевернутым в 600-х метрах от берега.

Мужчина одет в вязаную черную шапку, синюю толстовку, спасательный жилет, спортивные штаны и резиновые сапоги.

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16.05.2021 325
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