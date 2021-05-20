Бывший вице-губернатор Петербурга получил 5,5 лет колонии и штраф в 20 млн рублей

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 лет колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей за взятку.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Оганесян и зампред комитета по строительству получили взятку в 28 млн рублей от руководителя Театрально-декорационных мастерских Григория Попова за контракт на поставку табло для «Зенит-Арены». Стоимость контракта 168 миллионов рублей.

Вам будет интересно Школьника в страйкбольном обмундировании не пустили в школу рядом с Мурино - фото и видео Внутрь его не пустила охрана, а наряд Росгвардии вызвали родители. ﻿ По информации телеграм-канала Mash на Мойке, утром в четверг 17-летний школьник... 20.05.2021 191

Также Оганесян и Янчик обвинялись в получении взятки 20 миллионов рублей от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5» Василия Сливкина за контракты на художественную подсветку стадиона и строительство школы на Мебельной улице. Стоимость контрактов 347 млн рублей и 1,4 млрд рублей соответственно.

Обвинение запрашивало для Оганесяна 16 лет лишения свободы.