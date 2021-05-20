Ребенок-инвалид выпал из окна реабилитационного центра в Приозерске

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после падения ребенка из окна реабилитационного центра для детей-инвалидов.
По версии следствия, 11-летний мальчик-инвалид, находясь в спальной комнате без присмотра взрослых, вечером выпал из окна первого этажа. Подросток получил травмы средней тяжести. Добавляется, что в центре он живет с 2017 года.
Следствие считает, что сотрудники центра не обеспечили безопасные условия проживания несовершеннолетнего.
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